Il badminton a Rebocco

Da ormai due anni un gruppo sempre più ampio e sempre più internazionale di ragazze e ragazzi e adulti di ogni età si ritrova con costanza ogni martedì per giocare a badminton, lo sport del volano. Come ogni anno l’attività, svolta indoor nei mesi invernali, si sposta oggi dal PalaDonBosco all’aperto, nel complesso del Parco dei Conigli di Rebocco. I giocatori già capaci possono andare a giocare il martedì dalle 19,30 in avanti: per chi volesse imparare ci saranno istruttori e facilitatori, spiega il presidente Jeff Lubrano. Info al 342 5087081.