Il 21 riapertura totale della statale Aurelia

Si concluderanno il 21 marzo, in anticipo di una decina di giorni sul cronoprogramma, i lavori strutturali per la messa in sicurezza della statale Aurelia a Borghetto di Vara che potrà quindi riaprire definitivamente senza limiti di carico. Lo comunica Anas, annunciando anche la necessità della chiusura per 24 ore, dalle 7 di mercoledì 12 marzo alla stessa ora di giovedì 13, per consentire il collaudo della condotta principale del gas e del collegamento con la dorsale.

"Siamo ormai vicini alla conclusione dell’intervento strutturale realizzato da Anas per mettere definitivamente in sicurezza questa arteria stradale, fondamentale per tutta la Val di Vara e per l’intera provincia – dichiara l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone –. L’opera realizzata, per un valore di 1 milione e 500mila euro, consiste in una scogliera sull’argine del fiume Vara, così da evitare l’erosione del terreno sottostante la carreggiata. Siamo soddisfatti di aver definitivamente superato questo problema annoso e di poter presto restituire un collegamento viario strategico in piena sicurezza a tutti gli spezzini".