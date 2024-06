Idraulico bypassa contatore per rubare il gas e rischia di fare una strage

Romito Magra, 4 giugno 2024 - Intervengono per un forte odore di gas, carabinieri scoprono un impianto artigianale sottostrada che un idraulico aveva fatto per rubare proprio quella risorsa e non pagare le bollette: impianto immediatamente messo in sicurezza e responsabile denunciato.

Da giorni i cittadini di Romito Magra sentivano un forte odore di gas provenire dal manto stradale. E questa mattina i militari della stazione di Sarzana e i tecnici di ItalGas sono intervenuti in una abitazione della frazione arcolana dove hanno constatato che quella che sembrava una semplice perdita, era in realtà una manomissione artigianale, realizzata con tubi idraulici, che consentiva ad un residente di Arcola di utilizzare il gas senza pagare le bollette.

Infatti i carabinieri hanno accertato che l’uomo, M.M. idraulico di 45 anni, aveva il contatore del gas sigillato da oltre quattro anni. Si è così reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco in quanto l’impianto di bypass, realizzato maldestramente, stava generando una copiosa perdita di gas proprio in corrispondenza del manto della strada provinciale di Romito Magra, in direzione di Lerici, frequentata da diverse centinaia di veicoli giornalieri. L’impianto è stato messo in sicurezza e M.M. dovrà rispondere di fronte all’autorità giudiziaria spezzina dei reati di furto di energia gas e attentato alla sicurezza degli impianti di energia gas.

Marco Magi