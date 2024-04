I videogiochi per ragazzi. Tra divertimento e ossessione

I primi videogiochi nacquero dopo la Seconda guerra mondiale, con la nascita dei computer, ma si trattava di prototipi di ricerca usati solo all’interno dei laboratori, come la simulazione "Spacewar". Negli anni ‘70, invece, ebbe inizio la diffusione commerciale con "Pong", uno dei primi cabinati entrati all’interno delle sale giochi allo scopo di intrattenere; in questo gioco un joystick simulava la racchetta per colpire una pallina sullo schermo.

Tra gli anni ‘70 e ‘80 venne inventata la console; in seguito, le console portatili permisero alle persone di giocare da casa. Infine, la diffusione della rete internet mobile veloce e l’arrivo dello smartphone, nel 2007, hanno ulteriormente innovato le modalità di gioco: i videogiocatori possono oggi interagire in contemporanea e avere i videogiochi sempre a portata di mano. Pertanto, tale forma di intrattenimento ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, in particolare nel periodo della pandemia.

Quest’abitudine, però, comporta sia vantaggi che svantaggi. Dal 1/01/2022, infatti, l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto ufficialmente il gaming disorder fra le dipendenze, in quanto, se si gioca per lungo tempo e senza controllo, si può sviluppare un’ossessione che interferisce con la vita quotidiana; inoltre, i videogiochi possono nuocere alla salute fisica, contribuendo alla sedentarietà e comportando problemi alla vista. Tuttavia, altri studi hanno evidenziato anche alcuni possibili benefici: giocare ai videogiochi può essere un rimedio contro lo stress, avere potenzialità educative (videogiochi a scopo divulgativo, come "A Lab of One’s Own", sulle scienziate del MIT, oppure il più conosciuto "Big Brain" per Nintendo) e persino, secondo uno studio dell’università di Toronto, pubblicato sulla rivista "Surgery" e rilanciato dall’agenzia ANSA, migliorare le abilità di coordinazione occhio-mano necessarie per manovrare i robot chirurgici.

Per scoprire le consuetudini dei nostri compagni con i videogiochi, abbiamo fatto un sondaggio nella scuola, da cui è emerso che la maggioranza degli alunni gioca con lo smartphone, per un totale di 129 ragazzi/e; 58, poi, usano il tablet e 49 il computer.

Quanto al tempo speso, siamo rimasti stupiti: se la maggior parte ci sta al massimo due ore al giorno, alcuni vi trascorrono addirittura 11 ore! Nella nostra scuola il videogioco più usato è Brawl Stars: 114 giocatori. Piace molto perché comprende vari personaggi ed eventi e si possono invitare gli amici.