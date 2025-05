Rudolf Jacobs ’partigiano di Brema’: incontro con Ulrike Petzold

Al Centro Studi Memoria in Rete di via Valle 6, domani a partire dalle 18, si svolgerà un incontro dedicato a Rudolf Jacobs. Interverrà Ulrike Petzold, giornalista di Brema attiva nell’ambito della locale Associazione Italo Tedesca, autrice del libro ‘Ein Bremer Partisan in Norditalien 1944’ che illustra la vicenda di Jacobs. Alla base del volume, uscito nello scorso autunno dall’editore Temmen, stanno le ricerche che la Petzold ha compiuto a Brema, sulle tracce della famiglia Jacobs e del suo ambiente di origine, e in Italia, in particolare a Sarzana e dintorni, dove ‘il partigiano di Brema’ morì eroicamente nell’assalto alla sede delle Brigate Nere il 3 novembre 1944. L’incontro è organizzato da Fondazione - Istituto Spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Anpi Sarzana, Acit La Spezia, Dig e.V. - Associazione italo tedesca di Brema. Ulrike Petzold, laureata in Germanistica e in Scienze politiche, è stata redattrice, reporter e autrice di Radio Brema per programmi di politica e cultura su temi europei.

Ha collaborato con il Goethe Institut di Roma, ha lavorato con giornali e tv, e come addetta stampa per il governo della Bassa Sassonia. Dal 2018 esercita la libera professione. Nel 2021 ha vinto la borsa di studio del museo ‘Casa di Goethe’ a Roma, mentre nel 2020 ha ricevuto il Premio Media della Croce rossa tedesca per la trasmissione radiofonica Comandante Rodolfo su Rudolf Jacobs. Si occupa di temi relativi all’Europa, con particolare interesse verso l’Italia ed è membro attivo del consiglio direttivo dell‘Associazione italo tedesca di Brema. Infine, è impegnata nel gemellaggio che lega l’Hermann-Böse-Gymnasium – il liceo di Brema frequentato da Jacobs – e il liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana e nella serie di iniziative che, in anni recenti, hanno reso il dovuto riconoscimento alla figura di Jacobs nella sua città natale, per lui eroe della classe 1914.

m. magi