Da San Pietroburgo a Fezzano. Zaretsky a ’Il suono del tempo’

Sei appuntamenti, tra domani – con un musicista insignito del titolo di Artista onorario della Russia – e venerdì 6 giugno, per la XXXIII edizione de ‘Il Suono del Tempo - Rassegna internazionale d’organo della Città della Spezia’, la kermesse organizzata dall’associazione musicale César Franck, che ogni anno porta alla Spezia e a Fezzano organisti da tutto il mondo, con la direzione artistica affidata ancora una volta al maestro Ferruccio Bartoletti. L’edizione 2025 si aprirà, alle 18.45, nella chiesa fezzanese di San Giovanni Battista con il pluripremiato organista di San Pietroburgo (Russia) Daniel Zaretsky; in programma ‘J.S. Bach e il suo tempo’, con musiche di Bach, Bruhns, Böhm e Buxtehude. "La presenza di Zaretsky – dichiara Bartoletti – è un’occasione unica per ascoltare uno tra i musicisti più rappresentativi del mondo organistico mondiale. L’universalità della musica assieme al linguaggio di Bach unisce e trasmette a tutti un messaggio di speranza". Nato nel 1964 a Leningrado (ora San Pietroburgo), Daniel Zaretsky si è laureato al Conservatorio di Leningrado come organista con Nina Oksentian e come pianista con Eduard Bazanov, per poi ottenere diplomi post-laurea nel Conservatorio Statale di Kazan e all’Accademia Sibelius di Helsinki con Kari Jussila. Ha preso parte a corsi di perfezionamento tenuti dai più grandi organisti europei quali Guy Bovet, Jean Guillou, Marie-Claire Alain, Harald Vogel, Ludger Lohmann, Piet Kee, Jon Laukvik e Sigmund Szatmari. Ha ottenuto premi in concorsi internazionali. Dell’86 l’inizio della carriera concertistica con esibizioni nelle prestigiose sale da concerto dell’ex Unione Sovietica, in Europa, negli Stati Uniti, in Israele, Australia, Giappone, Cina, Sud America.

Ha registrato già sette cd su opere organistiche. Partecipa da membro di giuria in prestigiosi concorsi internazionali e dal 2011 è professore e preside della Facoltà d’Organo e Clavicembalo del ’St Petersburg State Rimsky - Korsakov Conservatoire’, nella città russa soprannominata la ’Venezia del nord’ per i suoi numerosi canali che la attraversano e la sua meravigliosa architettura. La rassegna ha il patrocinio della Diocesi di La Spezia Sarzana Brugnato, il contributo del Comune della Spezia, la collaborazione di About Italy Holiday-Gruppo Valdettaro e la partnership con il Cinema Il Nuovo. Info sui profili social e sul sito dell’associazione, oltre che inviando una mail a [email protected]. L’entrata al concerto è libera.

Marco Magi