I sindacati organizzano un sit-in di protesta davanti al carcere

Sit-in davanti alla casa circondariale di via Fontevivo domani, giovedì, dalle 11 alle 17 promosso dai sindacati Sappe, Sinappe, Osapp, Uil, Uspp e Cisl. Una protesta che fa seguito all’astensione del servizio mensa, iniziata il 9 gennaio. "Ormai da tempo rappresentiamo la la massima urgenza di dover garantire l’integrità fisica di tutti i poliziotti penitenziari della casa circondariale della Spezia e di porre fine all’ormai ordinaria violenza, considerate le tre aggressioni al personale avvenute in soli sedici giorni. La capienza regolamentare dell’istituto spezzino è di 153 detenuti, ma ad oggi sono in ristrutturazione due sezioni detentive per un totale di 60 posti. La capienza è pertanto ridotta a 93 posti, ma la conta dei detenuti sfiora sempre i 160. L’Istituto spezzino è pertanto pieno al 170%".