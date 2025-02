I sindacati non ci stanno: "Territorio e azienda vengono penalizzati per salvare Imperia"

Preoccupati, ma soprattutto contrari, tanto da chiedere un confronto immediato con la Provincia, che si terrà il 12 febbraio alla presenza...degli assessori comunali. Così le organizzazioni sindacali, pronte a fare fronte comune contro i minori trasferimenti di risorse aggiuntive che sarà praticato dalla Regione. Una decisione che per molti sindacalisti è soprattutto politica. "La Regione ha deciso di non applicare la percentuale di ripartizione utilizzata da anni, penalizzando principalmente La Spezia a favore di Imperia, dove azienda è in crisi. Siamo sensibili al problema del Ponente – dice Stefano Bettalli, segretario provinciale Filt Cgil – ma riteniamo sbagliata la ripartizione, per salvare Imperia non deve essere penalizzata Spezia, dove Atc per tenere in equilibrio i conti da anni subaffida il 30% del tpl. Quei soldi, circa 500mila euro, avrebbero fatto comodo all’azienda in un momento storico dove si dovrebbe fare di più per i dipendenti". Il riferimento è alle tante vertenze: dal riconoscimento di un’indennità di presenza pari a quanto previsto dal contratto nazionale, alla battaglia sui buoni pasto – chiesti a più riprese dai sindacati ma sui quali l’azienda non si è ancora pronunciata –, fino alla vertenza legata ai corsi per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

"Dalla riunione dello scorso 24 gennaio era emerso che ci sarebbe stato solo qualche adattamento sulle risorse aggiuntive regionali, ora invece spunta questa decurtazione, non si sa se solo per quest’anno o anche per i prossimi – dice Mario Bonafiglia, referente Atc per Fit Cisl – . Questi minori trasferimenti sarebbero un problema per il territorio e l’azienda". Preoccupato anche il segretario Uiltrasporti, Marco Furletti, che esprimendo rammarico per l’assenza del presidente della Provincia alla riunione del 12 febbraio, sottolinea non solo che "la ripartizione non ci soddisfa, al di là della situazione che sta vivendo il tpl spezzino, ci preoccupa che possano arrivare meno risorse aggiuntive", ma invita anche Regione Liguria a mantenere fede all’accordo sottoscritto nel 2024 dall’allora facente funzione Alessandro Piana, dove era stato messo nero su bianco l’impegno della Regione a mantenere invariata la dote delle risorse aggiuntive".

Matteo Marcello