I Silent Souls all’Arci Canaletto

Reduce dai trionfi... munchauseniani (vedi Sindrome di) dell’ultima tournée, i Silent Souls tornano ad esibirsi con nuovi gioielli e vecchi cavalli di battaglia all’Arci Canaletto, il circolo barricadero e sempre più impegnato per il bene comune. I Silent Souls, stasera a partire dalle 21.45, anche brani del loro lavoro ‘Il tempo che scorre’, disponibile su cd e in digitale per Sciopero Records e The Orchard. Canzoni che denotano una ritmicità più definita rispetto alle precedenti produzioni, ma mantengono quello spirito di ricerca dell’equilibrio tra melodia e dissonanza, che è poi la cifra sonora del gruppo formato da Antonello Cretella (voce e chitarra), Maurizio Giangarè (chitarra), Enrico Peroni (basso) e Roberto Andreotti (batteria). Insomma ricamano un inquieto rumore di fondo, sonorità e atmosfere liriche tra Sonic Youth e Massimo Volume. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il 353 4118722.