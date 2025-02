I Rock in Movie ospiti allo Smood

Dopo gli esordi della scorsa stagione allo Smood - Sign music desk, i Rock in Movie hanno conquistato le simpatie del pubblico spezzino, che oramai li ha eletti propri beniamini. La band fiorentina, per l’appuntamento di stasera nel locale ceparanese, ha in serbo un repertorio rinfrescato con diverse novità, sebbene non mancheranno certo nella scaletta i loro pezzi forti. "Con un cantante dalla voce stellare come William Cavalzani, non poteva certo starci un chitarrista qualunque – dichiara il direttore artistico Stefano Ricci –. Sarà quindi ancora Massimo Nuti a stupire il pubblico con i suoi assoli leggendari. Completano la line up Claudia Natili al basso e Daniele Visconti alla batteria. Con questa agguerritissima formazione i Rock in Movie, torneranno alla conquista dello Smood. L’inizio è previsto alle 22 (dalle 20 è possibile cenare). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le prenotazioni).