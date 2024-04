I Radio Gaga esaltano allo Smood

Non mancherà nessuna delle grandi hit che hanno permesso ai Queen di vendere oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo, stasera, allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. Ecco, quindi, i Radio Gaga, tributo ai Queen fra i più importanti e longevi d’Italia, pronti a presentare brani come ‘We are the champions’, ‘A kind of magic’, ‘The show must go on’ e naturalmente ‘Radio Ga Ga’. Dopo i grandi successi ottenuti a novembre e gennaio, torna quindi nel live music spezzino, la band nata ufficialmente nell’aprile del 2001, capitanata dal frontman Giorgio Pezzi (carismatico leader e fondatore della storica tribute band del capoluogo ligure, insieme all’ex batterista Marco Biggi). A completare la lineup Fabrizio Argenzano al basso, Maragliano alla batteria e Claudio Cinquegrana alla chitarra. L’appuntamento inizia alle 22, mentre dalle 20.30 sarà possibile cenare. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le eventuali prenotazioni).