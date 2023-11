I primi venti anni del romanzo ’Bacicio do Tin’. L’incontro al convento degli ex olivetani

Esattamente quando esce il film ‘Napoleon’, viene riproposta la storia di un corsaro dell’imperatore ed ‘in proprio’: si tiene così domani, nella sala del convento degli ex olivetani delle Grazie alle 18, l’incontro ‘Bacicio do Tin’: i primi vent’anni’, con la partecipazione dell’autore del libro e dell’assessore Riccardo Balzarotti (con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti). Compie infatti un ventennio il romanzo ‘Bacicio do Tin’ scritto da Alberto Cavanna, che parla di un pirata nostrano, alias Baccan Giobatta Cavacciuoli, alias Excellence Jean Baptiste de Cavisiòl, premier Comte de l’Ille du Thin, marinaio, spericolato corsaro ed, al termine della sua avventurosissima vita, spietato assassino. Una storia ambientata all’inizio dell’Ottocento quando un marinaio di Porto Venere viene ingaggiato dai servizi segreti francesi di Napoleone per interdire la navigazione agli inglesi nel Mediterraneo e si avventura sull’Oceano.