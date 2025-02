I partigiani di Leoni al ’Ruffini’

Proseguono gli incontri con l’autore al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano. Domani pomeriggio, alle 17, alla sede dell’Auser di Santo Stefano Magra, Corrado Leoni presenterà al pubblico ‘Partigiani non santi ma combattenti’. Un romanzo ambientato tra il 1943 e il 1945 in cui i personaggi faranno rivivere alcuni dei protagonisti del movimento partigiano attraverso l’ambiente sociale, economico e religioso del tempo. Dal romanzo emerge come la forza dei partigiani derivava dalla radicazione sul territorio, tra la propria gente, da un amore per la patria, ideale che si concretizzava nell’attaccamento alle tradizioni. Corrado Leoni, nativo di Dro (Trento) e laureato in economia politica, già insegnante di economia aziendale, dal 2002 vive a Casola in Lunigiana, dove ha fondato la Pro loco. Nell’arco della sua carriera letteraria ha già pubblicato otto romanzi, tre saggi socioeconomici e una biografia.