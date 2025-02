I Murphy’s Joker alla Skaletta

Nuovo live questa sera alla Skaletta di via Crispi 168, dove alle 22 si esibiranno i Murphy’s Joker, band di confine – i suoi membri vivono fra Massa e La Spezia – nata nel 2021 e che spazia dal rock al blues, rivisitando brani che hanno fatto la storia della musica, da riproporre in versione riletta. Omaggiare i grandi e divertire con i loro cavalli di battaglia e non solo: dai Beatles ai Queen, dai Black Sabbath a Elvis Presley, passando per i Deep Purple e i Kings of Leon. Tutti riletti rigorosamente in chiave rock. Il nome della band ne racconta la storia: il primo riferimento è quello alla celeberrima legge di Murphy, in riferimento alle peripezie della band, fino a raggiungere l’assetto attuale e al Joker che ne ’Il Cavaliere oscuro’ si definisce "agente del caos", fautore per lui di equità. Un’anarchia che nella formazione porta all’originalità del repertorio. I Murphy’s Joker sono: Gabriele Ceccarelli (voce), Simone Vanelli (chitarre e cori), Massimiliano "Max" Rossi (basso e cori) e Davide Lacagnina (batteria).