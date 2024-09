I “lupi di mare“ della Sdg sono pronti alla ripartenza con rinnovato entusiasmo

La prima notizia è il ritorno nel campionato di serie B dopo una stagione di stop. La seconda è che la Sdg Spezia Pallamano è pronta per la partenza del nuovo campionato, che inizierà a metà ottobre, con radici forti e una grande dose entusiasmo, oltre che con una nuova campagna immagine trascinata dai Seawolves, i lupi di mare. Una mascotte che promette di ‘invadere’ la città, per far accendere ancora di più la passione della Spezia per l’handball, non soltanto con la prima squadra, ma anche con le giovanili e le nuove leve che sceglieranno questa disciplina. Il sodalizio è guidato dal presidente Cristian Mattioni, dalla vice Milvia Manfredini e dalle consigliere Francesca e Laura Colonnata, vede quest’ultima responsabile del settore giovanile, affiancata nel settore tecnico dal coach della B e responsabile tecnico Alessandro Perotto. All’attività degli under, per rilanciare le ambizioni è stato destinato lo scorso anno, con alcuni senior impegnati in altri club, anche in Francia; ora si riparte con giocatori del territorio e della vicina Carrara. Il mantra è "fare squadra" e attività sociale. I bianconeri sono iscritti nel girone ligure-toscano e punteranno in alto, fanno sapere dal club. Avanti tutta per i Seawolves, che rappresentano la forza e il mare. "Non solo un cambiamento estetico, ma un vero e proprio salto di qualità per la nostra società che quest’anno giocherà da protagonista in tutte le categorie giovanili e farà esaltare il pubblico con la Serie B Maschile. Ci piace definirci un branco di giovani talenti pronti ad emergere". La Sdg sarà impegnata nella under 16, under 14, 13, 11, 9 e i minihandball dai 3 ai 5 anni.

Chiara Tenca