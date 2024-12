’I Love Lego’, un mondo di mattoncini

Un mondo fatto di mattoncini colorati, creatività e stupore: è questa l’essenza di “I Love Lego”, la straordinaria esposizione che da domani al 19 gennaio 2025 trasformerà gli spazi della Fondazione Carispezia in una meta imperdibile per grandi e piccoli appassionati. L’inaugurazione, aperta al pubblico, si terrà oggi alle 18 nella la sede della Fondazione in via Domenico Chiodo 36. La mostra, prodotta da Noorm e curata da Marco Condotti, è un omaggio al fascino intramontabile dei mattoncini Lego, nati dall’intuizione del danese Ole Kirk Christiansen nel 1949. Dalle prime costruzioni in legno agli inconfondibili pezzi in plastica del 1958, i Lego sono diventati simbolo di creatività e ingegno, ispirando generazioni di appassionati e artisti. Fulcro dell’esposizione sono due imponenti installazioni, ciascuna frutto di un lavoro collettivo di progettazione e costruzione: La Metropoli, un vibrante scenario urbano con grattacieli, parchi e piazze che racconta la modernità in ogni dettaglio. La Città Medievale, un tuffo nel passato tra castelli, torri e cavalieri, per un viaggio immaginario nell’epoca dei grandi regni. Questi capolavori, costituiti da centinaia di migliaia di pezzi, sono stati creati da un team di collezionisti e costruttori professionisti, che da oltre un decennio stupiscono il pubblico con opere uniche e originali, interamente realizzate a mano. La mostra non si limita all’esposizione: gli spazi della Fondazione diventeranno un laboratorio interattivo dove bambini e ragazzi potranno costruire e dar vita alle loro idee.

Un’occasione unica per sviluppare fantasia e manualità, partecipando attivamente alla magia dei Lego. Potranno prendere parte attivamente alla costruzione di figure e oggetti bambini e ragazzi dai tre anni in su, durante gli orari di apertura fino a esaurimento posti; bambini e ragazzi fino a 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. A impreziosire l’evento, le opere dell’artista romano Stefano Bolcato, che reinterpreta il linguaggio figurativo in chiave pop attraverso i mattoncini. I suoi lavori, già esposti in sedi prestigiose come la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, combinano la pittura ad olio con le tonalità vivaci dei Lego, creando un dialogo visivo affascinante e innovativo. “I Love Lego” sarà visitabile gratuitamente fino al 19 gennaio 2025.