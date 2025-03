I greci e il mare. Incontro con Givone

I greci avevano molti modi per definire il mare. Di questo parlerà Sergio Givone, professore ordinario di Estetica all’Università di Firenze, nell’incontro ‘Thalassa, Pelagos, Okeanos. I molti nomi del mare nell’antica Grecia’, che si tiene giovedì, alle 15, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova (via della Mercanzia).

Il tema si ricollega all’ultimo libro di Givone, ‘La ragionevole speranza. Come i filosofi hanno pensato l’aldilà’, appena pubblicato dalla casa editrice Solferino. In occasione dell’incontro, il volume sarà in vendita al pubblico grazie alla collaborazione della libreria L’Amico Ritrovato di via Luccoli. L’autore sarà disposizione per il firmacopie.

Prosegue così la quarta edizione de ‘Il Mare Filosofia e Poesia’, creata da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sostenuta dal Comune di Genova. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] o al numero di telefono 351 4472182.