I Fuzztones allo Shake Il garage-psyco punk in stile Grande Mela

Oltre quarant’anni e non sentirli. ’In Fuzz we trust!’ commentano all’Arci Shake di via Valdilocchi, che questa sera a partire dalle 21.30 ospiterà il loro live: un concerto che si annuncia infuocato, all’insegna di super ospiti internazionali. E la città amante del rock, delle sue sfumature e della musica non mainstream si prepara ad abbracciare nuovamente la band leggenda del Garage-Psycho Punk in arrivo in riva al golfo: i Fuzztones. Dall’East Side di New York, hanno anticipato con la loro musica il ’garage revival’ anni Ottanta, gli stessi a cui risale la loro fondazione, che dalla Grande Mela hanno esportato in tutto il mondo. La consacrazione in locali leggenda quali il CBGB ed il Mudd Club, con il sound venato dalle distorsioni del fuzzbox, diventato marchio di fabbrica. Il debutto nel 1984, con il singolo ’Bad News Travels Fast’: un brano in seguito al quale il chitarrista principale Elan Portnoy viene nominato ’lead grunge’, in anticipo di anni rispetto al Seattle sound che consacrò definitivamente il genere, e la band guadagnò il soprannome di ’Guru del Garage’. Poi, è stato tempo di prendere il volo con il tour europeo del 1985, che ha toccato in tre mesi Inghilterra, Galles, Scozia, Germania e Italia, paese in cui la band ha consolidato uno zoccolo duro di fedelissimi. E dopo l’album di debutto del 1985 ’Lysergic Emanations’, l’apprezzamento si è trasformato in leggenda: disco d’oro, pubblicato da tre diverse etichette, ha dato il la ad una carriera con poche eguali. I Fuzztones girano il mondo dal 1985, esibendosi in Italia, Spagna, Grecia, Francia, Norvegia, Svezia, Belgio, Galles, Scozia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo, Danimarca e Finlandia, USA, Canada, Israele, Praga, Serbia, Croazia e Messico. Sono 43 gli anni di attività, senza mai perdere lo smalto, durante i quali hanno pubblicato svariati album, innumerevoli singoli e raccolte a cui si aggiungono diverse apparizioni televisive e radiofoniche, articoli su riviste di culto quali Nme, Sounds, Melody Maker, Rockerilla, Hit Parade, Us ed un contratto con una major, la Rca. Biglietti in prevendita su Ciao Tickets, ingresso per soci Arci. Chiara Tenca