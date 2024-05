I francobolli nell’era fascista

Domani pomeriggio con inizio alle ore 16, nella sede del liceo scientifico Pacinotti alla Spezia, la società Dante Alighieri propone un incontro aperto a tutta la cittadinanza sul tema “La propaganda fascista nelle emissioni filateliche del ventennio“, relatore il dottor Roberto Monaci. La conferenza – spiegano gli organizzatori – metterà in luce (anche attraverso le immagini) un aspetto inedito della propaganda fascista nel ventennio: l’emissione di francobolli ad hoc, strumentali alla “causa”, ossia all’ideologia che si avvaleva di qualsiasi mezzo per promuovere sé stessa. Verrà inoltre messa in evidenza la figura del più importante incisore filatelico dell’epoca, Corrado Mezzana, originario della nostra zona. Il dottor Roberto Monaci, ammiraglio, esperto filatelista e socio della Dante Alighieri della Spezia, è stato ufficiale medico e ha lavorato come oculista per l’Asl 5 Spezzino. L’ ingresso è libero.