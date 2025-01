I Four Fighters debuttano da Smood

La programmazione del nuovo anno dello SmooD – Sign music desk di Ceparana, parte con una ’prima volta’. Quella dei Four Fighters, la tribute band ai Foo Fighters di Dave Grohl & Company, che sarà stasera, a partire dalle 22 (la cena dalle 20), nel locale di via Vecchia. Nato dopo lo scioglimento dei Nirvana successivo alla morte di Kurt Cobain, il gruppo deriva il proprio nome dal termine Foo Fighter, espressione nata per indicare, durante la Seconda Guerra Mondiale, quegli strani avvistamenti aerei riferiti da alcuni piloti alleati, simili a quelli che generalmente vengono chiamati Ufo. Dalla loro formazione nel 1994 fino ad oggi, hanno regalato al mondo della musica alcune delle canzoni rock più memorabili: da Everlong a My Hero, da Learn to Fly a The Pretender, passando per Best of You. I Four Fighters arrivano dalla provincia di Lucca ed hanno alle spalle già un ricco passato di serate. Ulteriori informazioni al 328 7671213.