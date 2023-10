’I fiori di Leonardo’ domani al circolo Fantoni. Conferenza a cura dello scrittore Mecconi

Al circolo culturale Fantoni, domani alle 18, è in programma la conferenza ‘I fiori di Leonardo’ a cura dell’artista e scrittore Beppe Mecconi. L’idea è nata della sezione spezzina del Garden Club d’Italia la cui referente, Alfreda Rebizzo Craparotta, è anche presidentessa nazionale. Mecconi già negli anni scorsi aveva tenuto con successo una relazione per il Garden spezzino sull’arte di Georgia O’Keeffe e i suoi dipinti dedicati ai fiori, ed è stato ora riconvocato per un incontro dedicato agli approfonditi studi e ai dipinti di Leonardo da Vinci nei quali la flora non è mai semplicemente un’appendice decorativa. "L’appuntamento nei locali di corso Cavour 371 non vuole essere esaustivo su questo tema così affascinante e complesso – dichiarano i promotori – ma l’auspicio è che riesca, anche tramite la proiezione dei dettagli di alcune tra le opere più famose del maestro, a incuriosire e interessare gli intervenuti, facendo sì che possa diventare ancora più attento il loro modo di vedere e leggere le opere del genio toscano".