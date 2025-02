I film sulla montagna proiettati al Nuovo

Tre film in prima visione per una rassegna cinematografica intitolata ‘La montagna va al cinema’ proposta nella sala del cinema Il Nuovo, dedicata a tutti gli amanti della montagna e non solo. Si inizia con ‘L’ultima spedizione’, domani alle 20.30, martedì e mercoledì alle 20, una pellicola che racconta la storia della migliore alpinista del mondo, un’icona di donna indipendente e determinata. Poi, da lunedì 10 a mercoledì 12 è la volta di ‘Everest The Quest’, un’esperienza di viaggio unica che, attraverso immagini mozzafiato, cattura l’essenza dell’avventura e dello spirito umano portandoci sulle vette della montagna più iconica del mondo: il Monte Everest. Martedì 11 febbraio, invece, dalle 20, il ‘Banff Center Mountain Film Festival World Tour’, una rassegna di film selezionati tra i finalisti all’omonimo film festival canadese di Banff Canada: sono corto e medio metraggi che raccontano storie di avventura ed esplorazione, di montagna e di action sport. Info: 0187 24422.