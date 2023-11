I Dominoes suonano i mitici Pink Floyd allo Smood Music

Avevano dovuto dare forfait per l’allerta meteo di poco tempo fa, ma domani sera, allo SmooD Sign Music Desk di Ceparana, saranno protagonisti i Dominoes, Pink Floyd tribute band. Rod Garden leader e fondatore alla voce, poi completano la lineup Andrea Vezzoni e Magnani alle chitarre, Luca Minguzzi alla batteria ed il fratello Paolo al basso, oltre al nuovo arrivato nell’organico, alle tastiere, Alessandro Bugliani, per celebrare Barrett, Mason, Waters,Wright e Gilmour, i cinque cavalieri della psichedelia britannica. Si inizia alle 22 con il concerto (dalle 20.30 l’apertura e la cena), per una nottata di progressive rock dedicato ai mitici Pink Floyd. Info e prenotazioni, anche Whatsapp, al 328 7671213.