I ’Colori del Golfo’ di Framarin in esposizione alla Sala CarGià

L’artista Giobatta Framarin presenta la sua nuova personale ‘I colori del Golfo’ in Sala CarGià Galleria d’Arte di via Trogu a San Terenzo. Il vernissage è previsto per oggi, alle 18.30 con aperitivo, e la mostra rimarrà aperta fino al 28 luglio (orario 10-12 e 17-22). L’esposizione presenta un ciclo di opere in cui il pittore invita ad esplorare l’universo dei colori e delle forme del nostro Golfo dei Poeti, ed è inserita nella XIV Edizione del progetto di Promozione d’arte, cultura e spettacolo di Sala CarGià a cura di Ezia Di Capua, che quest’anno ha il patrocinio della Prefettura della Spezia, del Comune di Lerici e della pro loco di San Terenzo. "Il fortunato percorso artistico di Framarin ricco di premi e di riconoscimenti – spiega Di Capua – si distingue per il dinamismo espressivo, e per la meticolosa osservazione puntata sul nostro territorio. L’aspetto descrittivo diventa la cifra distintiva dei suoi dipinti, dove sempre si ritrova una segreta misura costruttiva, volta a non smarrire nel colore le coordinate delle architetture delle proporzioni e delle prospettive. Pregevole la lente di ingrandimento che l’artista punta su mura, torri, portali di costruzioni storiche a definirne quasi il metodo di costruzione e a fermarne nel tempo la bellezza. A partire dalle opere ancor prima degli anni 2000 e fino a quelle più recenti, Framarin ha sviluppato quindi con coerenza la sua attenzione per la natura dei territori liguri e di Lunigiana".

m. magi