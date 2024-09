I Ciarlatani aprono il sipario. L’esordio dedicato a Renòn

La Stagione di Prosa 2024/25 del Teatro Civico è pronta alla partenza. Sarà un cartellone ricco quello che si aprirà ufficialmente, sempre con inizio alle 20.45, il 19 e 20 novembre. Il sipario si apre con ‘Ciarlatani’, testo e regia di Pablo Remón. Una commedia interpretata da Silvio Orlando e con Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. Si passa poi al 6 dicembre, con ‘Tragùdia - Il canto di Edipo’ di Alessandro Serra, con Alessandro Burzotta, Salvo Drago, Francesca Gabucci, Sara Giannelli, Jared McNeill, Chiara Michelini e Felice Montervino. Sempre a dicembre, il 17 e 18 dicembre, ‘La valigia’ - In viaggio con Dovlatov. Un torero squalificato’, con Giuseppe Battiston, alla regia Paola Rota. Si riprende poi con l’inizio del nuovo anno. L’appuntamento è fissato il 17 gennaio con ‘Scene da un matrimonio’ di Ingmar Bergman, con Fausto Cabra e Sara Lazzaro, per la regia di Raphael Tobia Vogel. Il 24 e il 25 gennaio, ‘Il malato immaginario’ di Molière,con Tindaro Granata, per la regia di Andrea Chiodi. L’11 febbraio, ‘Crisi di nervi – Tre atti unici di Anton Céchov’, regia di Peter Stein, ‘L’orso’ con Maddalena Crippa, Alessandro Sampaoli e Sergio Basile, ‘I danni del tabacco’ con Gianluigi Fogacci, ‘La domanda di matrimonio’ con Alessandro Averone, Sergio Basile e Emilia Scatigno. Il 20 e il 21 febbraio, ‘La grane magia’ di Eduardo De Filippo, con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, regia di Gabriele Russo. Il 4 marzo, ‘Anna Karenina’ di Lev Tolstoj, con Galatea Ranzi, regia di Luca De Fusco. L’11 e 12 marzo, ‘Perfetti sconosciuti’, uno spettacolo di Paolo Genovese (alla regia) con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino, Il 21 e il 22 marzo, ‘Farà giorno’, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, con Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti, regia di Piero Maccarinelli. Il 3 e 4 aprile, ‘Edificio 3 - Storia di un intento assurdo’ scritto e diretto da Claudio Tolcachir, con Rosario Lisma, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Stella Piccioni e Emanuele Turetta. Si chiude il 15 e 16 aprile, ‘Lungo viaggio verso la notte’ di Eugene O’Neill, adattamento e regia di Gabriele Lavia, con quest’ultimo e Federica Di Martino.

m. magi