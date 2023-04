I centauri sfrecciano in centro città: polizia locale pronta col telelaser

La Spezia, 5 aprile 2023 - L’ennesimo esposto ricevuto dal Comando della polizia locale che lamenta le velocità pericolose, soprattutto dei veicoli a due ruote, nelle principali vie cittadine, ha fatto scattare un nuovo piano di controlli, a partire da questa settimana.

Tra le segnalazioni ricevute, oltre a quelle inviate da tantissimi utenti della strada, anche quelle dei residenti lungo le arterie principali e di altri uffici pubblici del territorio, soprattutto al riguardo dei tratti stradali di viale Italia e via Sarzana, in considerazione del traffico anche pedonale.

Non sono mancate richieste di intervento in strade meno trafficate, quali via Michele Rossi, via Lunigiana, via delle 5 Terre e via Monfalcone.

Anche il verificarsi di alcuni incidenti stradali, dai risvolti in qualche caso perfino grave, ha contribuito a maturare la decisione di potenziare i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano.

Ad oggi, dall’inizio dell’anno, nonostante i servizi vengano svolti già pressoché quotidianamente, sono state contestate poche decine di sanzioni per l’inosservanza dei limiti di velocità, questo proprio perché le attività di rilevazione della velocità avvengono nel pieno rispetto delle norme di settore, con le pattuglie ben visibili sulla strada ed il presegnalamento della postazione attraverso la cartellonistica mobile in dotazione.

Lo scopo delle attività – fanno sapere dal Comando di polizia locale spezzina – non è quello di 'fare cassa', bensì di indurre i conducenti dei veicoli al rispetto delle regole sulla circolazione stradale, per la sicurezza di tutti, è anche questo il motivo per il quale le nostre pattuglie sono sempre ben visibili e segnalate.

Coloro che non rispettano i limiti di velocità rischiano fino a 845 euro di sanzione, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida fino a 6 mesi, senza avvalersi della possibilità di non dichiarare chi si trovava alla guida del veicolo, poiché tutti i veicoli saranno immediatamente fermati ed il conducente subito identificato.

Una ulteriore intensificazione dei controlli sarà prevista per la vigilia di Pasqua, allo scopo di rendere gli spostamenti di coloro che viaggeranno sulle strade cittadine maggiormente sicuri.

Marco Magi