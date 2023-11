I Bluesugar allo Smood di Ceparana

Per anni hanno calcato i palchi dei più importanti dei music live, finalmente arrivano allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana, per la prima volta, i mitici Bluesugar, una delle migliori tribute band di Zucchero, formata da ottimi musicisti che, capitanati dal cantante Leonardo Sbrana, sapranno riproporre in maniera eccellente, i più grandi successi del bluesman emiliano, con la massima fedeltà, in uno show ricco di emozioni, per un pubblico, che oramai è abituato ad apprezzare le performance delle band che animano tutti i fine settimana. I Bluesugar sono nati nel 2013 ed hanno all’attivo già molte serate nelle quali hanno conquistato il pubblico a suon di musica. "Abbiamo un solo obiettivo: emozionare la gente con la musica di Sugar – dichiara Sbrana – . Grazie al suo grande repertorio, il nostro spettacolo comprende sia momenti di divertimento e coinvolgimento con gli irresistibili ritmi dance, sia momenti emozionanti con le bellissime ballate". La formazione che si esibirà domani sera, a partire dalle 22 (dalle 20.30 l’ingresso e la cena): con Sbrana alla voce ci sono Enrico Calderani al basso, Andrea Posarelli alle tastiere, Maicol Regoli alla batteria, Emiliano Mammini alla chitarra e Lara Billie Moretto ai cori.

m. magi