I bimbi tornano in campo. La storica Amegliese salva la stagione sportiva

Il pericolo è scampato, per la gioia dei bambini e delle famiglie che continueranno ad avere sul territorio un punto di riferimento per soddisfare la passione per la pratica del calcio. E’ un successo sociale e non solo sportivo che fa tirare un sospiro di sollievo ai genitori che per accontentare la passione per il calcio dei figli avrebbero dovuto rivolgersi a altre società lontane da casa con tutti i disagi che la grstione della quotidianità comporta. Dopo l’addio alle scene sportive del Borgo Foce Magra e la chiusura della lunga attività calcistica dedicata ai piccoli atleti era stato lanciato l’allarme, con tanto di polemiche politiche, del presunto mancato sostegno dell’amministrazione comunale all’utilizzo dell’impianto Borgo di Camisano. Nello scambio di opinioni divergenti tra ente e club si è inserita l’Amegliese l’altra società calcistica del territorio. Disponendo soltanto della squadra principale partecipando al campionato di prima categoria ha deciso di allargarsi alla scuola calcio ospitando i bambini delle classi 2014-2020 Resta ancora da risolvere però la questione amministrativa predisponendo un bando di gara per l’affidamento della struttura di Camisano che, oltre ai campi da calcio e parco giochi, resitutisca la disponibilità del bar, ristorante, area ricreativa e magari anche il campo da tennis da anni abbandonato.

"Abbiamo accettato immediatamente le richieste dei genitori – spiega il presidente Paolo Brescia – e in brevissimo tempo siamo arrivati a 40 ragazzini. Le condizioni sono le stesse della precedente gestione. Utilizzeremo la struttura coperta del Borgo che nel frattempo abbiamo provveduto a rendere ospitale riattivando le utenze che erano state disdette". La scuola calcio sarà coordinata da Tiziano Ravani, una figura sportiva simbolo di Ameglia, supportato da Francesca Latino e Michele Albertini. L’Amegliese è la storica squadra nata nel 1962 poi i colori rossoneri si sono trasformati in varie denominazioni e sfumature fino all’estate 2020 quando dopo l’uscita di alcuni storici dirigenti dal Borgo Foce Magra tornò l’idea di rilanciare l’Amegliese iscrivendola al torneo di seconda categoria. La squadra ha vinto il campionato adesso disputa la prima categoria mentre nel frattempo l’altro club si è ritirato dalle scene. Adesso dopo tanti anni l’Amegliese ripresenta il settore giovanile per la felicità dei bambini, e genitori del territorio.

Massimo Merluzzi