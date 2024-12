Hockey, a Sarzana arriva il ’Chino’ Manrique. Un colpo argentino per rilanciare la stagione

Un colpo di mercato che si spera possa risollevare l’Hockey Sarzana dalle sabbie mobili delle retrovie della classifica. I rossoneri acquistano l’argentino Santiago Manrique, per tutti il ’Chino’, attaccante di 18 anni del Concepcion Patin Club di San Juan e protagonista agli ultimi Mondiali Under19 disputati a Novara e grande promessa dell’Hopckey argentino. Un colpo che si è perfezionato in poco meno di un mese, anche se le voci davano da tempo l’ Hockey Sarzana sulle tracce di un talento argentino per completare la rosa e per iniziare costruire la squadra della prossima stagione. "Ho avuto la possibilità di poter realizzare i miei sogni più grandi che mi ero prefissato appena ho iniziato a giocare a hockey, il primo era quello di giocare nella prima squadra del mio club, il secondo era quello di poter rappresentare il mio Paese, l’Argentina in un Mondiale, che ho potuto realizzare al Mondiale di Novara in Italia dove abbiamo conquistato il terzo posto, e l’ultimo sogno era quello di poter andare a giocare all’estero, cosa che ora si sta avverando a Sarzana – queste le prime parole del giovane argentino –. Posso dirvi che sono in ansia e non vedo l’ora di indossare la maglia del Sarzana e sono disposto a dare tutto me stesso per la squadra e sogno di portare Sarzana più in alto possibile". Santiago Manrique dovrebbe arrivare oggi: dopo le visite mediche e le pratiche burocratiche, primo allenamento con la maglia rossonera alle 20.30. L’esordio potrebbe invece arrivare in coppa, sabato contro gli svizzeri, mentre in campionato bisognerà attendere la prima giornata di ritorno l’ 11 gennaio in casa contro il Monza. "Ormai è un classico della nostra società prendere giocatori tecnicamente molto bravi ed estremamente giovani. Dopo aver fatto tante volte ’bingo’, basta citare Rampulla , Ipinazar, Jeronimo Garcia, Negro Moyano, Facundo Ortiz, Bruno Alonso e Joaquin Olmo, ci riproviamo anche in questa stagione – dice il presidnete Maurizio Corona –. Sarzana continua con la politica che è quella di cercare in giro giocatori giovani promettenti che hanno fame e voglia di sfondare e diventare dei professionisti dell’hockey pista. Santiago Manrique, è uno dei giovani più interessanti del panorama hockeystico argentino e mondiale, lo ho osservato con attenzione anche al mondiale di Novara e me ne sono innamorato e lo abbiamo messo sotto contratto sino al 30 giugno 2026. Un talento puro: mi ha impressionato la sua rapidità, la sua velocità, la sua tecnica e le sue doti di bomber di razza, per lui parlano le reti messe a segno nelle ultime due stagioni nel campionato di San Juan".