Hewitt e le ’Variazioni Goldberg’. La pianista porta Bach in trionfo

Angela Hewitt, una delle pianiste più celebri al mondo e la prima donna a vincere la Medaglia Bach della Città di Lipsia, si esibirà in un memorabile concerto con le ‘Variazioni Goldberg’ di Johann Sebastian Bach, una delle opere più affascinanti e complesse del compositore tedesco. L’occasione è l’ottavo appuntamento della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia – con la direzione artistica di Miren Etxaniz – in programma mercoledì, alle 20.45, al Teatro Civico.

Composta nel 1741, la monumentale composizione per clavicembalo proposta dalla pianista canadese si articola in un’Aria seguita da trenta variazioni e un’Aria conclusiva, offrendo un viaggio musicale che spazia dalla pura logica musicale a un’intensa profondità emotiva. Le Variazioni Goldberg sono celebri non solo per la loro perfezione tecnica, ma anche per la struttura innovativa, che trasforma ogni variazione in una vera e propria sfida intellettuale e musicale. Oggi, questo capolavoro continua a colpire per la sua straordinaria capacità di unire virtuosismo e riflessione. Con la sua interpretazione unica, Hewitt offrirà al pubblico della Spezia una visione personale di questa composizione senza tempo, dimostrando ancora una volta il potere della musica di Bach di affascinare e ispirare anche a distanza di secoli.

Nata in una famiglia di musicisti, Angela Hewitt ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di tre anni, esibendosi in pubblico a quattro e vincendo, un anno dopo, la sua prima borsa di studio. Vincitrice dell’International Bach Piano Competition nel 1985, ha costruito una carriera internazionale esibendosi nelle più prestigiose sale e collaborando con importanti orchestre. Nel 2020 ha ricevuto la Medaglia Bach, un grandissimo riconoscimento che per la prima volta in 17 anni è stato assegnato a una donna. Tra gli altri suoi premi figurano l’Obe - Officer of the Order of the British Empire, conferitole dalla Regina Elisabetta II per il suo contributo alla musica, e il Governor General’s lifetime achievement award, il più alto riconoscimento per un artista in Canada; è membro della Royal Society canadese, ha conseguito sette dottorati ad honorem ed è Visiting Fellow del Paterhouse College a Cambridge. Vive tra Londra, Ottawa e l’Umbria, regione italiana che ama particolarmente, dove dirige da molti anni il Trasimeno Music Festival.

La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Ulteriori informazioni sulla stagione su www.concertiateatro.it.

Marco Magi