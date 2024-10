Halloween, stregati dalla paura. Giochi di fuoco in piazza Bastione

Spettacoli, comicità, magia e soprattutto... tanta paura. È Halloween, che viene festeggiato in città e provincia a partire dal pomeriggio, per grandi e piccini. Nel capoluogo, a cura del Comune, si inizierà in piazza Europa alle 16 con un’area gonfiabili dove i bambini potranno divertirsi. Alle 17 appuntamento in piazza Verdi con il comico spettacolo di Conte Dracula, poi alle 17.30, in piazza Garibaldi, ci sarà uno spettacolo di magia con i pupazzi, un’esperienza coinvolgente che porterà il pubblico in un mondo di fantasia. Infine, alle 18, piazza Bastione si illuminerà con uno spettacolo di fuoco da brivido, promettendo di incantare gli spettatori con danze e giochi di fiamme.

Torna, poi, la tradizionale ‘Notte mostruosa’ al Castello San Giorgio dalle 21 alle 23. Si tratta di una serata di attività e di laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico e viene consigliato anche ai partecipanti di vestirsi in modo ‘pauroso’. Gli operatori guideranno i ragazzi in laboratori creativi che li vedranno realizzare grifoni, mandragole, gargoyle, un mosaico con teschio, gioielli apotropaici con rune celtiche, pozioni magiche, un castello pieno di mostri, un libro mostruoso e zannuto, la testa del drago, un lupo mannaro tascabile, il ricettario dei maghi o impareranno a mascherare la voce per creare scherzi da paura e ancora, ascoltare letture spaventose e assistere allo spettacolo comico di Pirullo fachiro citrullo. Anche gli adulti saranno coinvolti con il trucco mostruoso di Tiziana La Monica e si potrà assistere all’esibizione live di body e face painting di Matteo Arfanotti. Ci si potrà cimentare con il tiro con l’arco e poi salire sulla terrazza più alta per farsi coinvolgere dalla compagnia Teatro Scalzo con l’esibizione di danze con il fuoco ‘Alma de fuego’. I laboratori sono consigliati per bambini dai 5 anni in su (altrimenti accompagnati). Fra gli altri eventi, al Groove in Calata Paita, da oggi a domenica, un ricco programma con i bambini a gustare una merenda spaventosa, giocare sui tappeti elastici e divertirsi nella piazza dedicata ai giochi di una volta, oltre a laboratori di decorazione delle zucche, il set fotografico per immortalare i bambini in maschera e il truccabimbi.

Spostandoci a Vezzano Ligure, invece, il Rione San Giorgio – in collaborazione con pro loco e Comune – organizza una festa, dalle 16.30, con giochi a tema e caramelle. Al Powerslave Cafè di Luni Mare, si potranno invece ascoltare, dalle 20, sei racconti a tema horror/weird e halloween scritti dalle autrici Alice Cervia e Irene Visentin, che li leggeranno insieme a Eva Babbini. Infine, musica dal vivo alla sera, all’Arci Pitelli con il trio acustico degli Spetna’z.

Marco Magi