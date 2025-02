Guidantoni e ’Il bacio da sfogliare’

"Un’opportunità per riflettere su un gesto universale come il bacio, che attraversa le epoche e le culture. Il libro ci offre uno spunto affascinante per esplorarne il significato, che non è solo simbolo di amore e affetto, ma anche di nutrimento e di inizio, di comunicazione. In un periodo che ci avvicina a San Valentino, questa riflessione diventa ancora più significativa". La sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia introduce il prossimo appuntamento della rassegna Castello di Parole, che il 7 febbraio ospiterà alle 18 la scrittrice e giornalista Ilaria Guidantoni, che presenterà il libro ’Il bacio da sfogliare’: un viaggio nel tempo e nello spazio sotto il segno di questo gesto, che esplora da molteplici prospettive, partendo da quello che ci lega al seno materno e iniziando un viaggio attraverso i millenni, fra arti, letteratura, cinema e cibo. L’autrice dialogherà con la curatrice della rassegna Ornella d’Alessio e con la prima cittadina.