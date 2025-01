Guida con patente revocata e senza assicurazione: megamulta e auto sequestrata

La Spezia, 5 ottobre 2021 – Fermato da una volante della polizia spezzina ieri mattina a Migliarina, un uomo ha candidamente dichiarato di non poter esibire la patente di guida in quanto revocata, di non avere il certificato assicurativo poiché l’autovettura non è mai stata coperta dalla prevista polizza di responsabilità civile auto e di non possedere la carta di circolazione perché in attesa di passaggio di proprietà (senza peraltro esibire alcun documento in merito).

È accaduto ieri mattina in piazza 4 giugno 2000, nell’area della stazione ferroviaria di La Spezia Migliarina. All’uomo, un italiano di 44 anni, residente alla Spezia, gli agenti, dopo aver effettuati i riscontri del caso, hanno contestato la violazione degli artt. 116 co 15 e 17, 193 co. 2, 180 co. 1 e 7 del codice della strada per guida senza patente, perché sprovvisto di copertura assicurativa e della documentazione relativa al possesso del mezzo, infine il veicolo, è stato posto sotto sequestro e fermo amministrativo.

Marco Magi