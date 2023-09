Guida con cellulare: scattano 15 sanzioni. Alla prossima via la patente

La Spezia, 30 settembre 2023 – Quindici persone, tra le tante che guidano con il cellulare in mano mentre guidano, sono state sanzionate dalla polizia stradale spezzina.

Nelle scorse due settimane, la stradale ha effettuato sulle principali arterie della provincia, una serie di controlli ad 'Alto Impatto' in cui sono state impiegate un totale di 47 pattuglie, anche in borghese. Sono stati ben 186 i veicoli controllati, e 98 le sanzioni accertate.

Un dato rilevante è stato quello degli utenti sanzionati per l’uso del telefono cellulare alla guida, ben 15 conducenti. Per loro una sanzione di 165 euro e 5 punti decurtati dalla patente di guida. A coloro che sono già incorsi in una sanzione per questo tipo di infrazione, è scattata anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

La polizia invita gli utenti, specie in questo periodo di intenso traffico anche dovuto alla riapertura delle scuole e degli esercizi pubblici dopo le ferie estive, di guidare con la massima attenzione, ed in perfette condizioni psico-fisiche, in modo da viaggiare in piena sicurezza nel proprio interesse ed in quello di tutti gli utenti della strada, e ricorda lo slogan 'Quando guidi, guida e basta!.

Marco Magi