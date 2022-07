Grande successo per 'Groppo e gli Spaventapasseri'

Groppo (Massa Carrara), 25 luglio 2022 – Una festa stupenda, immersa nella tradizione e nell'ottima enogastronomia della Val di Vara. È l'ottava edizione di 'Groppo e gli Spaventapasseri', andata in scena con successo proprio ieri, domenica 24 luglio nella piccola frazione del Comune di Sesta Godano. Ad organizzare la pro loco Sesta Godano e frazioni (il particolare impegno della presidente Tiziana Antognoli) il Circolo Anspi San Siro e la comunità di Groppo.

Presenti, in mezzo ai numerosi visitatori con sacca portabicchiere e ticket (ad un prezzo davvero irrisorio), anche alcune autorità: innanzitutto il sindaco locale, Marco Traversone, poi il consigliere regionale Daniela Menini, Gianfranco Colei di Confcommercio Val di Vara e Alessandro Ferrante, presidente dell'associazione Tuttifrutti. Il tutto, con la regia del dinamico Giorgio Antognoli.

Gli organizzatori hanno dovuto tener conto della labile situazione del Covid, per cui non hanno fatto in tempo ad organizzare le consuete attività collaterali sui temi culturali, ambientali e gastronomici, che avevano preceduto la festa conclusiva nelle edizioni passate.

'Groppo e gli Spaventapasseri', che ha il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Sesta Godano, Camera di Commercio Riviere di LIguria e Confcommercio, non è un carnevale estivo, non è una sagra, bensì un progetto. Infatti gli spaventapasseri hanno subito una metamorfosi: da guardiani dei coltivi a... difesa delle tradizioni, dei prodotti agricoli, e del senso dell'appartenenza al territorio.

L'evento si colloca nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Non è presente inquinamento acustico, luminoso e visivo, viene usato solo materiale compostabile, la produzione dei rifiuti è insignificante. 'Groppo e gli spaventapasseri' è l'unico evento del genere in Liguria e non solo. È il segno distintivo laico della comunità di Groppo e la sua capacità di collaborare in un progetto carico di significato.

Gli obiettivi del progetto 'Groppo e gli Spaventapasseri': portare all'attenzione di un più vasto pubblico il rispetto dell'ambiente, tema attuale e fortemente espresso nella transizione ecologica di questo tempo; presentare e promuovere i prodotti dell'agricoltura 'eroica' e suoi derivati, praticata in Val di Vara; indirizzare l'attenzione sui borghi a rischio spopolamento, altro tema di forte impatto sociale, causato da diverse situazioni come la riduzione dei servizi di base.

Un bellissimo percorso in tredici cantine dove degustare, oltre agli ottimi vini locali, anche specialità del territorio, fra salumi, formaggi, dall'aperitivo al dolce, passando dal primo (anche un super minestrone) al secondo. In piazza San Siro vi erano poi alcune produzioni agricole innovative, praticate da intraprendenti giovani che non vogliono lasciare la Valle. E tra i silenti e statici spaventapasseri collocati nei carruggi, si sono alzati, più volte, accompagnati da due fisarmoniche, canti e musiche della tradizione popolare. Con l'appuntamento, al prossimo anno.