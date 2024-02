Gravi carenze igieniche. L’Asl chiude una pizzeria

Una pizzeria temporaneamente chiusa per carenze igieniche, un bar obbligato a sospendere la preparazione dei pasti. È il risultato dei blitz messi a segno negli ultimi giorni dalla polizia locale e dal personale della struttura di Igiene degli alimenti di Asl5, nell’ambito di una campagna volta alla tutela dei consumatori spezzini. Ieri mattina, la task force è intervenuta in un bar del centro cittadino, riscontrando all’interno di un locale utilizzato sia per la preparazione dei piatti sia come magazzino, la presenza di sporco accumulato nel tempo, insetti e scarichi fognari in vista; trovati anche alimenti scaduti e altri non protetti dalle contaminazioni. Immediata è scattata la sospensione dell’attività di preparazione di alimenti e pietanze, con Asl5 che ha disposto l’immediata interdizione di quel locale e la sua disinfestazione; non solo: il locale – che potrà comunque continuare l’attività – sarà sanzionato per la presenza non autorizzata di un impianto di diffusione musicale con otto casse acustiche presenti all’interno del locale, nel dehor e sulla pubblica via. Giovedì sera, invece, sotto la lente è finita una pizzeria situata nella zona nord della città. Gli ispettori di Asl5 hanno sospeso tutte le attività in considerazione delle gravi carenze igieniche e sanitarie riscontrate dietro il forno a legna e il bancone del bar: un minuscolo locale veniva utilizzato come cucina, postazione di lavaggio dei piatti e magazzino, in condizioni igieniche insufficienti. Nell’ambito dei controlli, guardia di finanza e Ispettorato del lavoro hanno scoperto un lavoratore in nero e altre irregolarità, mentre la polizia locale ha accertato l’assenza di qualsiasi autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e le insegne pubblicitarie. La pizzeria in questo caso rimarrà chiusa fino alla regolarizzazione di quanto contestato.