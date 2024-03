Graphic novel su Tubino e la pace

Nella Casa della Giovane di piazza Santa Sabina 4 (via delle Fontane), giovedì alle 17.30, sarà presentata la graphic novel ‘Svegliare l’Aurora - Don Piero Tubino e la novità della Pace’, con la prefazione di don Luigi Ciotti, pubblicato da Kc Edizioni. Il volume, promosso dall’associazione Don Piero Tubino nell’ambito delle iniziative per i 100 anni dalla sua nascita, verrà proposto da Fabrizio Lertora (Laborpace Caritas di Genova), Andrea Piccardo (sceneggiatore), Roberto Lauciello (disegnatore), Luca Rolandi (giornalista e co-autore del libro ‘Sacerdoti della città’). "Il prodigio di un’aurora risvegliata – scriveva nel 1994 don Tubino – passa anche attraverso l’impegno e la responsabilità di ognuno di noi". Un fumetto su un testimone di carità, pace e non violenza. "...don Piero – scrive don Ciotti nella prefazione – guardava sempre avanti, al futuro, o quell’aurora da svegliare attraverso gesti sempre freschi di speranza".