"Grandi capacità e visione del futuro". Il rammarico del sindaco Peracchini

Lo ha saputo in tarda mattinata, quando la voce ha iniziato a circolare e si è fatta realtà. Anche il primo cittadino spezzino Pierluigi Peracchini è rimasto spiazzato dalle dimissioni di Mario Sommariva. Un rapporto consolidato nel tempo e soprattutto un elenco di importanti investimenti da sviluppare. Soltanto qualche giorno fa Sommariva aveva ricordato, nell’incontro in Prefettura per la firma del nuovo protocollo per la trasparenza e controllo antimafia, gli investimenti futuri per oltre 700 milioni di euro previsti nel porto. "Le dimissioni di Mario Sommariva – ha spiegato il sindaco – sono un fulmine a ciel sereno che interrompe un rapporto di lavoro e collaborazione con la città molto importante in modo imprevisto. Rispetto la decisione ma dispiace vista la sua capacità di lavoro e visione del futuro non comune". Peracchini ha evidenziato la collaborazione tra l’ente e l’Autorità portuale. "In questi anni trascorsi insieme – ha concluso – abbiamo gettato le basi per l’elettrificazione delle banchine, la stazione marittima e altre opere strategiche per il sistema portuale e per la crescita della città, oltre alla gestione e al lavoro costante per l’incremento significativo dell’arrivo di turisti alla Spezia grazie allo scalo nel porto spezzino delle navi da crociera. Un grazie a nome di tutta la città a Mario Sommariva e un augurio di un futuro felice di soddisfazioni".

Massimo Merluzzi