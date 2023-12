’Grande Stella’. L’accensione

Si terrà oggi la tradizionale cerimonia di accensione della ‘Grande stella della solidarietà fra le generazioni’ posizionata sull’arengario del municipio, in un’iniziativa organizzata da Fondazione Villaggio Famiglia in collaborazione con il Comune e associazione Pro Spezia. Si inizia alle 15.30 con la sfilata itinerante della Heart of Italy Pipe Band, compagnia di suonatori di cornamuse che partirà da piazza San Domenico di Guzman per raggiungere piazza Europa. Alla stessa ora, con partenza dall’oratorio dei Salesiani in via Roma, la Filarmonica Giacomo Puccini raggiungerà la stessa location, mentre alle 16,15, entrambe, con l’Orchestra di Fiati Città di Levanto, si alterneranno in momenti musicali, con a presentare Ginevra Masciullo. L’accensione è prevista per le 17.15 con un’esibizione di edilizia acrobatica. Dopo la benedizione del vescovo, l’evento terminerà alle 17.40 con i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini e di altre autorità. Dalle 15 alle 18, in piazza Europa, stazionerà una mongolfiera su cui i bambini potranno salire gratuitamente.