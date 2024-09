"Grande professionalità e umanità. Tanti progetti in due anni di lavoro"

"Sono stati due anni importantissimi sia dal punto di vista professionale che umano". C’è un mix di sorpresa ed emozione nelle parole del segretario generale di Adsp Federica Montaresi (nella foto) nel commentare le dimissioni del presidente Sommariva. "Le motivazioni? Personali" dice Montaresi alla domanda sul perchè di una scelta così netta, per poi lasciare spazio a un pensiero del cammino fatto al fianco di Sommariva, sin dal suo insediamento come segretario generale nel 2022. "Lavorare con lui è stata una esperienza che mi ha arricchito – spiega Montaresi – avere la possibilità di essere al fianco del presidente, mi ha permesso di svolgere più serenamente mio ruolo. E’ un maestro di vita, come dico sempre, lavorare con lui mi ha portato a una crescita professionale. Fra noi c’è sempre stata fiducia reciproca e piena sintonia nelle scelte, oltre a una perfetta visione strategica dell’ente e sui programmi da portare avanti". Un aspetto, come sottolinea Montaresi percepito "anche esternamente ed importante per lavorare su progetti sia a Spezia che a Carrara".

Ieri mattina alla notizia delle dimissioni "i dipendenti era molto dispiaciuti – prosegue il segretario generale – e questo la dice lunga su quanto la figura di Sommariva come presidente lasci il segno dal punto di vista umano, non solo a Spezia. In tutti gli enti dove ha lavorato (come a Trieste ad esempio, ultima città prima di arrivare qui) c’è stata reazione sorpresa e dispiacere quando è andato via: vuol dire che ha lascia il segno". In due anni di lavoro "abbiamo messo in campo e concluso tantissimi progetti – prosegue Montaresi – penso ad esempio al grande lavoro fatto nell’ambito della sostenibilità ambientale, l’apertura della gara per il Molo Ravano, è stata chiusa (dopo anni di attesa) la conferenza dei servizi sul terminal del Golfo. E ancora, in tema di intermodalità abbiamo rafforzato il ruolo di Santo Stefano, così come abbiano fatto passi avanti sulla digitalizzazione". Spezia ma non solo, perchè proprio nelle scorse settimane è stata inaugurata la nuova passeggiata a Marina di Carrara "dove il porto è cresciuto molto negli ultimi anni".

Claudio Masseglia