Grande prestazione al Palasprint Tarros Spezia affonda il Collegno

TARROS SPEZIA 98 COLLEGNO 73 (22-13, 52-25, 74-47)

TARROS SPEZIA: Pettinaroli 3, Manto 3, Ramirez 13, Beghè 1, Gogishvili 4, Merlo 15, Loschi 25, Morciano 20, Steffanini, Tedeschi 2, Dias 12. All. Mori. (TL 19/32, T2 26/44, T3 9/30)

BASKET COLLEGNO: Obase 15, Bossola 5, Milone 6, Castellino 8, Tarditi 4, Fracasso, Obakhavbaye 7, Grillo 5, Lo Buono 2, De Bartolomeo 21. All. Comazzi. (TL 12/18, T2 20/43, T3 7/30)

Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Stefano Vozzella di Genova.

LA SPEZIA – Tutto facile per la Tarros che passeggia agevolmente su Collegno più di quanto dica il gap finale. Una gara senza storia per 40’ in cui i piemontesi resistono solo per i primi 10. E’ una serata in cui la Tarros litiga col canestro dalla lunetta ma nonostante questo non ha difficoltà ad accelerare fin da subito grazie a Loschi: l’ex Pielle Livorno nei primi 5’ di gara segna 12 dei 14 punti di squadra. E’ una serata che volge subito al sereno, incanalata appunto da Loschi, dalle solite accelerazioni di Merlo e da Morciano, e così coach Marco Mori ne approfitta per dare più spazio anche a chi finora ne ha trovato meno in vista anche del match di dopodomani sera a Genova e di quello di domenica prossima ancora al PalaSprint contro Serravalle. Coach Mori: "I ragazzi sono stati bravi. Non era scontato fare una partita come quella di oggi".

Gianni Salis