Gran Galà dello sport, omaggio al nostro Magi

Gli atleti che hanno raggiunto risultati a livello internazionale, nazionale e regionale nella stagione 2023-2024 saranno i protagonisti della terza edizione del ‘Gran Galà dello sport’. Un momento speciale della serata prevista per venerdì, a partire dalle 21, al Teatro Civico, sarà il tributo ai vincitori dello scudetto del 1944, con premiazioni a diversi parenti dei calciatori. Saranno inoltre assegnati premi speciali a Giuliano Natucci, ciclista, come atleta del passato, alla memoria di Fulvio Magi, giornalista sportivo de ‘La Nazione’ (padre del nostro collaboratore Marco) che, nel corso della sua attività, ha seguito con attenzione, dedizione e passione tutti gli sport, e al Museo del Ciclismo, per le iniziative di promozione sportiva nelle scuole, dimostrando il suo impegno nel promuovere la cultura sportiva tra i giovani. "La Spezia crede nell’importanza dello sport e nel promuoverne la pratica e questo passa attraverso il potenziamento delle infrastrutture sportive esistenti – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – , ma anche tramite la valorizzazione degli atleti e delle società sportive, che portano alto il nome della nostra città in tutto il mondo. Il ‘Gran Galà dello sport’ vuole quindi essere una serata dedicata all’impegno, alla dedizione e alla passione dei tanti sportivi che si allenano nella nostra città con la speranza che sempre più giovani si avvicinino allo sport". Durante la serata, saranno assegnate coppe e targhe agli atleti che hanno ottenuto risultati di prestigio in competizioni di Federazione, mentre medaglie saranno conferite a coloro che si sono distinti in competizioni di enti di promozione sportiva. Quest’anno, particolare attenzione sarà riservata agli atleti che hanno partecipato a gare con valenza competitiva. La manifestazione, organizzata dal Comune della Spezia si aprirà con l’Inno di Mameli eseguito dalla Fanfara del Comando interregionale Marittimo Nord e successivamente con i saluti del sindaco e dell’assessore Alberto Giarelli. La serata è gratuita ed aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti.