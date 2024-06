Gran Galà dei diciottenni a Lerici. Domani il brindisi al Circolo Erix: "Una tappa che va festeggiata"

"Il raggiungimento della maggiore età merita una festa per celebrare l’ingresso dei nostri giovani nell’età adulta. Si accettano, con i 18 anni, libertà, diritti e doveri. Una grande responsabilità. Da parte nostra crediamo che i giovani debbano essere messi in condizione di esercitare un ruolo da protagonisti nella vita del nostro paese a tutti i livelli, dall’arte allo sport, dal volontariato alla scuola e alla formazione, dal lavoro al sociale". Il commento è del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Per costruire una rete sempre più forte e attenta ai bisogni della cittadinanza, i tre assessorati all’Istruzione e alle politiche educative, alla Cultura, e alle Politiche giovanili si sono uniti per valorizzare maggiormente questo momento così importante prevedendo dei piccoli omaggi per ogni residente sul territorio che abbia compiuto o compirà 18 anni entro questo anno solare 2024.

Il Galà dei diciottenni, in programma domani a partire dalle 19, spiegano dunque gli assessori Laura Toracca, Lisa Saisi e Alessandra Di Sibio, si svolgerà al Circolo della Vela Erix, dove verrà offerto dall’amministrazione comunale un aperitivo a cura della Cooperativa di comunità a base di prodotti della bottega Evergreen della Serra preparati ed elaborati dai ragazzi, anche speciali, che ci lavorano con la collaborazione e la supervisione della Cooperativa Cocea. Non mancherà la musica con dj set preceduto dalla tradizionale consegna della Costituzione italiana e di una copia del Galateo. Con l’intento di avvicinare i giovani al teatro, è stato previsto poi di dare in regalo ai ragazzi un biglietto di entrata a libera scelta per la prossima stagione teatrale dell’Astoria. L’assessore alle politiche giovanili Alessandra Di Sibio spiega che da parte dell’amministrazione c’è l’intenzione di dar vita anche ad un laboratorio teatrale aperto anche alle fasce giovanili. E’ prevista inoltre la realizzazione di una carta ’Giovani Lerici’, pensata per agevolare la fruizione di opportunità, facilitazioni e scontistiche nelle attività presenti sul territorio lericino che vorranno aderire. Sarà possibile richiederla scaricando la domanda sul sito del Comune di Lerici e ritirarla all’Informagiovani, punto di riferimento per ricerche riguardanti il lavoro, l’orientamento e la formazione, e per conoscere i corsi e i laborator e le diverse opportunità che il Comune mette a disposizione della fascia giovanile.