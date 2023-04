Graffia in volto un carabiniere e prende a calci la 'gazzella': arrestata

Carro (La Spezia), 3 aprile 2023 – Litiga in strada, poi arrivano i carabinieri e lei prende a calci la pattuglia e graffia un militare: arrestata. Ieri sera, a Castello, una frazione del comune di Carro, alcuni residenti hanno assistito ad un’animata lite in strada fra alcune persone ed hanno subito allertato i carabinieri.

Sul posto è arrivata in breve tempo una pattuglia della stazione di Varese Ligure. I militari hanno tentato di far calmare gli animi dei presenti, tra i quali una donna di 44 anni, che è risultata essere la più agitata, probabilmente anche a causa di un eccesso di alcol.

La donna, infatti, nonostante gli inviti alla calma e i ripetuti tentativi di persuasione, ha continuato con particolare veemenza ad ostacolare i militari nel controllo, arrivando a scagliarsi contro l’auto di servizio, colpendola a calci e danneggiandola. I carabinieri hanno tentato di trattenerla ma la donna ha reagito strappando la giacca ad uno di loro, colpendolo e graffiandolo ripetutamente. I Carabinieri, con non poca fatica, sono riusciti finalmente a immobilizzarla e l’hanno dichiarata in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La donna, incensurata e residente in provincia di Genova, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è comparsa stamattina in Tribunale a Genova, circondario in cui ricade la competenza territoriale sul Comune di Carro, dove il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari. Nel corso dell’udienza si è dichiarata disponibile a risarcire i danni provocati.