Gli studenti del Capellini Sauro hanno partecipato alla riunione del consiglio regionale

Gli studenti dell’Istituto Capellini Sauro della Spezia hanno fatto visita ieri alla sede del Consiglio Regionale della Liguria nell’ambito del progetto “Adotta un istituto”. Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, in tutte le sue forme, fin dagli anni dello studio, ed è rivolta in particolare agli alunni degli istituti tecnici e professionali, ma anche ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (medie) e primarie (elementari), contribuendo così a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro. I ragazzi hanno incontrato l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola e hanno avuto l’opportunità di partecipare alla sessione del Consiglio.