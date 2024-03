Gli State of Mind da Bacchus

Un jazz lounge set che inizia alle 21, scalderà l’appuntamento di stasera di Bacchus. Nel locale di viale Amendola gestito da Stefano Occhiuzzi, spazio agli State of Mind, che proseguono d’ora in poi, ogni venerdì, il progetto iniziato nei mesi scorsi al martedì sera. Con il loro nu jazz elettronico suoneranno Lorenzo Cimino al sassofono e Dario Carli alla batteria. I brani proposti sono quasi tutti originali con spinte elettroniche di nuova generazione. Un repertorio musicale di grande appeal, sonorità eccitanti pronte a catturare i sensi e a rapire l’anima, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte e di emozioni che due esperti musicisti come Cimino e Carli (fra produzioni e importanti collaborazioni), possono esprimere con semplicità. Nu jazz, quindi, fondendo le sonorità del jazz ad elementi di altri stili, magari funk e soul. Se fosse necessario avere ulteriori informazioni (o anche per le prenotazioni) disponibile il numero di telefono 339 490 8117.