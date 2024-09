Gli ’hacker’ di Fuori Luogo

"Vogliamo hackerare il sistema per migliorarlo, non per distruggerlo". L’intento degli Scarti, nelle parole del presidente Andrea Cerri, nella presentazione della nuova stagione di teatro contemporaneo del progetto ‘Fuori Luogo’, che giunge con successo alla 14a edizione. Quest’anno tantissimi gli ospiti italiani e internazionali e per la prima volta al Dialma da non perdere anche Fuori luogo Kids, curato da Francesca Sarteanesi ("Mettiamo un seme, per poi costruire un programma importante dal prossimo anno") dedicata ai più piccini e alle famiglie con tre appuntamenti. "Una stagione lunga e interessante – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – con un concetto di base declinato al meglio".

Fuori Luogo aprirà venerdì 18 ottobre con ‘Il fuoco era la cura’, per poi proseguire venerdì 1° novembre con ‘Entertainment’. Dal 10 al 12 novembre ‘Bambini furiosi, cavalieri inesistenti’ (per bambini dai 7 ai 13 anni) del Coro Fabrizio De Andrè. Sarteanesi presenterà con Alessia Spinelli, invece, il 16 novembre, ‘Nikita’. Doppia tappa (il 6 e 7 dicembre) con Leonardo Capuano: ‘Sistema nervoso’ e poi , ‘Pasticceri, io e mio fratello Roberto, storia di due fratelli gemelli: uno ha i baffi e balbetta, l’altro parla fluido’, insieme a Roberto Abbiati. Venerdì 13 e sabato 14 dicembre il weekend dedicato al leggendario Btomic, con ospite Teho Teardo. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio il focus sugli antichi classici. Sabato 1° febbraio ‘Cenci - Rinascimento contemporaneo’, poi sabato 8 febbraio il tragicomico ‘Cuoro - Inciampi per sentimenti altissimi’. Il 9 e 10 febbraio ci sarà ‘Demetra’ del collettivo catalano Agrupación Señor Serrano e il 26 febbraio il nuovo progetto di Alice Sinigaglia, con il testo ‘Diego Pleuteri Madri’. Il 13 e 14 marzo ospite Milo Rau con ‘The interrogation’. Dal 29 marzo al 1° aprile, dedicato alla ‘Giornata dell’autismo’, ecco ‘Fratelli’. Sarà ‘Album’ di Kepler 452 a chiudere il 4 e 5 aprile la stagione di Fuori Luogo. Torna poi dal 9 all’11 maggio a Spezia ‘Tutta la vita davanti, festival di teatro per vecchi del futuro’, un progetto under 35 a cura della regista spezzina Alice Sinigaglia, mentre dal 12 al 15 giugno 2025 nel centro storico di Sarzana e nell’Ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra arriva Fisiko! Festival internazionale di danza. Per info su biglietti (anche su Vivaticket.it) e la Stagione contattare il 346 4026006 (anche Whatsapp).

Marco Magi