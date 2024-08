’Gli Ex’ tornano di moda. Trionfo al Summer Hoops

Pietro Mencarelli, Francesco Rege Cambrin, Almami Barry Silla, Niccolò Steffanini, Gabriele Scarpa, Cristian Cozma, Amerigo Boggio, Mirco Sturlese. Sono ’Gli Ex’, i magnifici otto, quasi tutti spezzini, che hanno trionfato nella finalissima del Summer Hoops a Lerici, imponendosi sugli M-Ovest e portando a casa il trofeo della terza edizione del torneo di basket a cielo aperto. Sedici squadre, cinque contro cinque in gara, a rinvigorire la mitica tradizione del campetto, tre giorni di partite gli ingredienti della manifestazione organizzata da un gruppo di amici con la palla a spicchi nel sangue e una significativa esperienza nei campionati federali, i "Rege 6th Man";: Alberto Benites, Gabriele Scarpa, Simone Pipolo, Alessandro Madiotto, Lorenzo Steffanini e Francesco Rege Cambrin – alcuni dei quali nella formazione prima classificata – hanno portato il loro sport in riva al Golfo, attirando anche una formazione dalla Grecia. La finale, in cui si è distinto l’mvp Pietro Mencarelli, è stata il punto di arrivo di una serie di incontri tirati, arricchiti dalla cronaca in diretta, intermezzi musicali – si è esibito il rapper Francis La Potencia, che ha dedicato un brano inedito al Summer Hoops – con Gli Ex arrivati all’appuntamento decisivo dopo aver battuto i Non la passo e gli M-Ovest approdati dopo essersi imposti su Le bimbe di Franz; non disputata la finalina per il terzo posto. Altri premi ad Andrea Poletto, profeta in patria, che ha vinto la gara dei tiri da 3 e gara delle schiacciate andata a Daniele Marrucci, premiato con una targa del Comune di Lerici. "Per noi è stato un successo inaspettato, siamo stupiti dall’affluenza finale, che stimiamo in circa un migliaio di persone, aiutata anche dalla presenza dello street food. Tutti sono stati molti contenti e abbiamo poco da aggiungere, se non che è stata un’esperienza davvero positiva" festeggiano i Rege 6th Man.

Chiara Tenca