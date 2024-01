Gli Astrofili spezzini cambiano casa. Nuova sede sociale all’ex Beghi

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede sociale degli Astrofili Spezzini. Un momento significativo per l’associazione presieduta da Luigi Sannino (nella foto), che si svolgerà venerdì 12 gennaio, alle 18.30, nella ex biblioteca Beghi, situata in via Pietro Beghi 21. "Sarà un’occasione speciale per celebrare insieme questo importante passo nella nostra storia – spiega Sannino –. Durante la serata, avremo l’onore di esporre a tutti i presenti i nostri progetti futuri, le attività in programma e di mostrare il nostro impegno verso l’astronomia e la condivisione della conoscenza. La presenza della cittadinanza sarà per noi motivo di grande gioia e saremo onorati di potere accogliere tutti e condividere questo momento di festa e crescita per la nostra associazione". Un bel passo in avanti per gli Astrofili Spezzini che, tra l’altro, gestiscono l’osservatorio astronomico di Monte Viseggi e che non hanno mai avuto, di fatto, una sede pubblica, se non anni fa, un locale nell’istituto Nautico.

m. magi