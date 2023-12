Gli angeli del soccorso. Pubblica assistenza e Croce Rossa pronti per l’ultimo dell’anno

Se per la maggior parte degli spezzini sarà prevista una varietà di programmi ed eventi ad animare la loro città nella notte di San Silvestro, tra loro c’è anche chi, di programma, ha già deciso di averne uno solo. E il più importante di tutti: la cura e la salvaguardia di tutti noi. Si tratta dei volontari che, all’interno delle proprie associazioni di appartenenza – chi in croce rossa e chi in pubblica assistenza – anche in quella notte saranno impegnati nel servizio di emergenza in ambulanza.

"Noi – esordisce Tiziano Battaglini, presidente della pubblica assistenza della Spezia – siamo sempre presenti sul soccorso nel territorio e così sarà anche nell’intera giornata e notte del 31. Nonostante gli spezzini abbiano dimostrato, nel corso degli anni, di saper trascorrere l’ultimo dell’anno senza troppi eccessi e rischi; noi, comunque, rimarremo sempre operativi e in attivo con il servizio di emergenza. Metteremo a disposizione i nostri associati, volontari e dipendenti, e i nostri mezzi di soccorso, non solo per coprire come sempre l’intero territorio, oltre alla nostra zona di competenza che si estende dal quartiere di Migliarina, piazza Europa e piazza Verdi sino all’inizio di via del Prione ma anche e, soprattutto, per intervenire nelle zone nevralgiche, come piazza del Bastione, via Gramsci dove insistono locali notturni e piazza Brin". Non manca da parte del presidente della pubblica assistenza spezzina qualche consiglio pratico per trascorrere la fine dell’anno in tutta sicurezza. " Sicuramente – ricorda Battaglini – il primo dei consigli che mi sento di dare è quello di moderare il consumo delle bevande alcoliche e di non mettersi assolutamente alla guida di veicoli dopo aver bevuto. Evitare eventuali raggruppamenti di persone agitate, allontanandosi e provvedendo a segnalarle alle forze dell’ordine; al fine di evitare possibili risse e tafferugli. Inoltre vista la ricorrenza, attenzione all’uso superficiale dei petardi che, occorre ricordare, sono comunque pur sempre piccoli ordigni: il loro uso disattento e sconsiderato può causare gravissimi danni".

Servizio d’emergenza altrettanto attivo anche da parte di Croce Rossa Italiana del comitato della Spezia, guidata dal presidente Luigi De Angelis che, attraverso l’addetto stampa, Gabriele Cocchi, fa sapere di aver già predisposto per la notte del 31 le squadre di soccorso. "Il soccorso in ambulanza – sottolinea - non si ferma mai, e dunque neppure durante le festività. Per la notte di Capodanno, i volontari della Croce Rossa saranno infatti regolarmente presenti sulle ambulanze, pronti a rispondere alle richieste di aiuto che arrivano al 118 attraverso il numero unico di emergenza 112. La squadra ambulanze della Cri spezzina – continua Cocchi – si è da poco ulteriormente allargata, con 25 volontari che hanno superato l’esame finale del corso di formazione. Un grazie a tutti loro – conclude – che anche durante le feste metteranno a disposizione il loro tempo per garantire un servizio fondamentale alla nostra comunità".

Alma Martina Poggi